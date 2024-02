Unfall an A81-Baustelle: Fünf Autos und drei Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

BÖBLINGEN. Am Ende eines Staus auf der A81 bei Böblingen sind am Samstagabend fünf Autos ineinander gefahren. Dabei wurden drei Menschen verletzt, es entstand ein Sachschaden von rund 100 000 Euro, wie die Polizei mitteilte. Wegen einer Baustelle wird die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Ehningen von drei Fahrspuren auf eine verengt. Deswegen kam es dort in Fahrtrichtung Stuttgart am Abend zu einem Rückstau, an dessen Ende sich die Verkettung von Auffahrunfälle ereignete. Drei der Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn wurde für die Bergungs- und Rettungsarbeiten kurzzeitig gesperrt. (dpa)