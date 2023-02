Aktuell Land

Unfall an Kreuzung: Fußgänger lebensgefährlich verletzt

Eine Autofahrerin hat einen Fußgänger mit ihrem Wagen erfasst und lebensgefährlich verletzt. Der 64-Jährige überquerte nach Polizeiangaben am Mittwoch eine Kreuzung in Biberach an der Riß (Kreis Biberach), sei auf die Motorhaube »aufgeladen« und auf die Straße geschleudert worden.