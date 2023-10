Aktuell Land

Unbeständiges Wetter im Südwesten: Dauerregen im Schwarzwald

Stürmisch und nass wird es Ende der Woche im Südwesten. Dauerregen und Böen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Teile Baden-Württembergs. Der Dauerregen soll in den kommenden Tagen nur den Schwarzwald treffen, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Allerdings prognostizieren die Meteorologen auch im Rest des Südwestens anhaltenden Regen. Dazu soll es in der Nacht auf Donnerstag einzelne Gewitter mit stürmischen Böen zwischen 50 und 60 Kilometer pro Stunde in den Niederungen und 70 Kilometer pro Stunde im Bergland geben. An den Gipfeln seien Sturmböen nicht ausgeschlossen.