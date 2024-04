Aktuell Land

Unbekannter wollte sich 1,6 Kilogramm Marihuana bestellen

Ein Unbekannter hat sich ein Paket mit 1,6 Kilogramm Marihuana schicken lassen wollen. Der Zoll stellte das Paket in einem Logistikzentrum im Landkreis Esslingen sicher, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Das Paket war an einen Empfänger in Deutschland adressiert. Es kam aus Spanien.