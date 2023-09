Aktuell Land

Unbekannter wirft Flasche auf Polizeiauto

Ein Unbekannter hat am späten Samstagabend in Mannheim eine Glasflasche auf einen geparkten Streifenwagen geworfen. Die Flasche prallte dann vom Autodach ab und traf einen unbeteiligten Jugendlichen an der Schläfe, teilte die Polizei am Montag mit. Der 15-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus.