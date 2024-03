Aktuell Land

Unbekannter wirft Christbaum auf S-Bahn-Gleise

Ein Unbekannter hat an einem Bahnhof in Remshalden (Rems-Murr-Kreis) einen Christbaum auf die S-Bahn-Gleise geworfen und damit einen Unfall verursacht. Ein Lokführer bremste zwar sofort, als er den Baum sah, die Bahn stieß aber trotzdem mit dem Tannenbaum zusammen, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der bislang unbekannte Täter habe den Baum möglicherweise am Sonntag von einer Brücke auf die Gleise geworfen. Zeugenaussagen zufolge verteilten sich die Einzelteile des Baumes über die gesamte Länge des Bahnsteiges. Verletzt wurde niemand. Wie ein Bahnsprecher sagte, konnten die Fahrgäste aussteigen und in einem anderen Zug weiterfahren. Das Gleis war demnach rund zwei Stunden lang blockiert. Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.