Unbekannter tritt auf Feier auf 15-Jährigen ein

Ein Unbekannter hat bei einer Jahrgangsfeier auf der Tanzfläche einer Veranstaltungsstätte in Hirschberg an der Bergstraße (Rhein-Neckar-Kreis) auf einen 15 Jahre alten Jugendlichen eingetreten. Die beiden seien in der Nacht zum Samstag in einen Streit geraten, teilte die Polizei mit. Die männliche Person soll den 15-Jährigen den Angaben zufolge mehrfach geschubst haben, woraufhin dieser zu Boden stürzte. Daraufhin habe der Unbekannte den Jugendlichen gegen Kopf, Rücken und Bauch getreten und flüchtete noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte. Der 15-Jährige erlitt mehrere Prellungen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.