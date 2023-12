Aktuell Land

Unbekannter sticht auf 36-Jährigen ein - Lebensgefahr

Ein 36-Jähriger ist in Radolfzell am Bodensee (Kreis Konstanz) von einem Unbekannten lebensgefährlich verletzt worden. Die Männer hatten am Freitagabend miteinander gestritten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei habe der Täter mit einem zunächst unbekannten Gegenstand auf den 36-Jährigen eingestochen. Mehr Details waren zunächst nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.