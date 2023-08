Aktuell Land

Unbekannter setzt Schlangen nahe Vogelschutzgebiet aus

Ein Unbekannter hat nahe Breisach am Rhein (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) mindestens neun Schlangen in der Nähe eines Vogelschutzgebietes ausgesetzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fand eine Passantin am Freitag eine Kornnatter am Rande einer Straße. Da die Frau wegen der auffälligen Maserung des Tiers erkannte, dass die Schlange nicht aus Deutschland stammt, informierte sie die Polizei. Zusammen mit einem ehrenamtlichen Schlangenexperten fingen die Beamten diese und acht weitere Schlangen derselben Art ein. Die Polizei schließt nicht aus, dass noch mehr Tiere ausgesetzt wurden.