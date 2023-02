Aktuell Land

Unbekannter Reizstoff in Musikclub verletzt mehrere Menschen

Mehrere Menschen sind durch einen Reizstoff in einem Karlsruher Musikclub verletzt worden. Das zunächst unbekannte Mittel sei im Bereich der Toiletten versprüht worden, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. In Folge ergriffen 30 Gäste die Flucht aus dem Club.