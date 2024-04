Aktuell Land

Unbekannter Mann stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

Ein unbekannter Mann ist bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) gestorben. Zudem entstand ein sechsstelliger Schaden. Der Brand war aus zunächst unklaren Gründen in der Nacht zum Sonntag ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Leiche des Mannes wurde bei den nachfolgenden Löscharbeiten im Haus gefunden. Wer der Tote ist, war zunächst nicht geklärt. Es wird ermittelt.