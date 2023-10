Aktuell Land

Unbekannter lässt Kanalwasser ab: Hunderte Fische gestorben

Ein Unbekannter hat Wasser aus einem Kanal in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) abgelassen und so ein Fischsterben verursacht. Hunderte tote Fische waren am Mittwoch im Aachkanal entdeckt worden, wie eine Polizeisprecherin am Freitag sagte. Die Facheinheit »Gewerbe und Umwelt« des Polizeipräsidiums Ravensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Gefahr für die Umwelt bestand den Angaben zufolge nicht.