Aktuell Land

Unbekannter greift zwei Männer mit Axt an

Mit einer Axt soll ein Unbekannter in Filderstadt (Kreis Esslingen) zwei junge Männer angegriffen und leicht verletzt haben. Die Attacke passierte, als zwei Gruppen am Sonntag aus zunächst unbekannten Gründen in einen Streit gerieten, wie die Polizei mitteilte. Einer der Beteiligten habe dann einen 21- und einen 23-Jährigen mit der stumpfen Seite einer Axt verletzt. Daraufhin sei er mit seiner Gruppe in einem Auto geflüchtet. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 23-Jährigen ins Krankenhaus. Die Fahndung nach dem Täter lief laut Polizei bislang erfolglos. Ermittelt wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.