Ein Unbekannter hat ein Pferd auf einer Koppel in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) mit einem Schuss getötet. (Symbolbild)

Ein Unbekannter hat ein Pferd auf einer Koppel in Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) mit einem Schuss getötet. Die Besitzerin habe am Samstagabend das Tier mit einem Einschussloch auf der Koppel gefunden, teilte die Polizei mit. Am Mittag habe das Pferd noch gelebt. Die Polizei sucht Zeugen.