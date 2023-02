Aktuell Land

Unbekannter bedroht zwei Kinder mit Messer

Ein unbekannter Mann hat zwei Kinder in einer S-Bahn Richtung Stuttgart mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, lachten die zwei jeweils zehn- und elfjährigen Jungen, als sie am Montag in die S2 eingestiegen waren. Der Mann habe das offenbar auf sich bezogen und bedrohte die beiden daraufhin mit einem Messer. Zwei Haltestellen später stiegen die Jungen aus und verständigten die Polizei in einem nahe gelegenen Supermarkt. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts auf Bedrohung und werten die Kameraaufnahmen in der S-Bahn aus.