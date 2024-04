Aktuell Land

Unbekannter überfällt Postfiliale und sperrt Frau ein

Ein Unbekannter hat im Kreis Tuttlingen eine Postfiliale überfallen und eine Mitarbeiterin eingesperrt. Befreien konnte sich die Frau nach Angaben der Polizei vom Dienstag über ein Fenster. Sie rief die Polizei, die sofort die Fahndung einleitete. Der Tatverdächtige wurde aber bisher nicht gefunden. Der Mann soll am Montagabend in die Filiale in Emmingen-Liptingen eingedrungen sein und die Frau mit einem Messer bedroht haben. Er flüchtete mit mehreren Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.