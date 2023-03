Aktuell Land

Unbekannte zerstören Biberdämme in Wasserschutzgebiet

Unbekannte haben in einem Wasserschutzgebiet in der Nähe von Radolfzell (Kreis Konstanz) mehrere Biberdämme zerstört. Wie die Polizei mitteilte, entfernten die Täter mindestens zehn Dämme der in Deutschland streng geschützten Tiere. Dadurch sei ein Bach in dem Wasserschutzgebiet überschwemmt worden; ein anderer sei ausgetrocknet. Ob in dem ausgetrockneten Bach Fischlaich zu Schaden kam, sei noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Tätern.