Unbekannte wollen Flugzeugpilot mit Laser blenden

Unbekannte haben versucht, einen Piloten im Landeanflug auf den Mannheimer Flughafen mit einem Laserpointer zu blenden. Polizeiangaben zufolge konnte der Pilot das Privatflugzeug am Montagabend aber sicher landen. Den Angaben nach soll ein grüner Lichtstrahl zwei Mal gezielt auf das Cockpit gerichtet worden sein. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr eingeleitet, wie sie am Dienstag mitteilte.