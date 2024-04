Aktuell Land

Unbekannte werfen Tannenbaum und Steine auf Straßenbahn

Unbekannte haben in Mannheim einen Tannenbaum und Steine auf eine heranfahrende Straßenbahn geworfen. Die Fahrer konnte rechtzeitig bremsen und die Bahn prallte nicht mit dem Tannenbaum zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Scheibe sei allerdings von einem der Steine getroffen und beschädigt worden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls am Sonntagabend waren keine Fahrgäste der Straßenbahn. Der Fahrer blieb unverletzt.