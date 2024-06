Bitte aktivieren Sie Javascript

Laut Sprecher fuhren die Unbekannten in der Nacht von Samstag auf Sonntag wahrscheinlich mit einem Auto an die Friedhofsmauer und trugen Wertgegenstände wie Vasen, Statuen, Leuchten und Kreuze darüber. Ermittelt werde nun unter anderem wegen Störung der Totenruhe und Diebstahl in mehreren Fällen.

Mitteilung der Polizei