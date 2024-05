Aktuell Land

Unbekannte verbringt Nacht in Kirche: Sachbeschädigungen

Sie stellte Kerzen auf die Bänke, verrichtete ihre Notdurft und warf ein Fenster ein: Eine Frau hat sich abends in einer Kirche in Furtwangen (Schwarzwald-Baar-Kreis) einschließen lassen und dort die Nacht verbracht. Dabei beschädigte die Unbekannte unter anderem das Fenster, aus dem sie in den Morgenstunden floh, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.