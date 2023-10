Aktuell Land

Unbekannte Täter stehlen in Ludwigsburg Schmuck und Geld

Bislang unbekannte Täter haben in Möglingen (Landkreis Ludwigsburg) Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro aus einer Wohnung gestohlen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte, bemerkte der Bewohner den Einbruch am Samstag, als er nach einer mehrwöchigen Reise nach Hause kam. Die Tatzeit müsse demnach zwischen Mitte August und Ende September liegen. Die Einbrecher hatten offenbar die Balkontür aufgehebelt und anschließend sämtliche Räume durchsucht. Die Polizei sucht derzeit nach Zeugen.