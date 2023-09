Aktuell Land

Unbekannte sprengen Geldautomaten und flüchten ohne Beute

Unbekannte haben in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) zwei Geldautomaten gesprengt und sind geflüchtet. Laut Polizei gelangten die Täter am Mittwochmorgen zwar nicht an Beute aus den Automaten, verursachten aber einen Schaden von etwa 125.000 Euro. Eine Fahndung samt Polizeihubschrauber blieb erfolglos. Hinweisen zufolge handelte es sich um mehrere Täter. Zeugen hatten nach der Sprengung die Polizei verständigt. Die beiden Automaten befanden sich im Vorraum einer Bankfiliale.