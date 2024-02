Aktuell Land

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Rheinhausen

Unbekannte haben in Rheinhausen im Landkreis Emmendingen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, flohen laut Zeugenaussagen mindestens drei maskierte Personen nach dem Vorfall am Samstagmorgen mit einem dunklen, hochmotorisierten Wagen. Die Fahndung nach den Tätern, bei der unter anderem auch ein Hubschrauber im Einsatz war, blieb laut Polizei zunächst erfolglos. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, war zunächst nicht klar. Auch den Sachschaden an dem Gebäude konnte die Polizei zunächst nicht beziffern. Die Ermittler suchen nun nach möglichen Zeugen.