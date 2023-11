Aktuell Land

Unbekannte sprengen Geldautomaten in Lahr

Rund einen Monat nach der Sprengung eines Geldautomaten in Lahr ist erneut ein solches Gerät in der Stadt im Ortenaukreis in die Luft gejagt worden. Ob und wie viel Bargeld gestohlen wurde, war zunächst unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte. Durch die Sprengung wurde das Gebäude in der Nacht zum Montag stark beschädigt. Auch hier war die Schadenshöhe zunächst unbekannt. Von den Tätern fehlte beim Eintreffen der Einsatzkräfte laut Polizei jede Spur.