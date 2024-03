Unbekannte sprengen Geldautomaten: Flucht nach Frankreich

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mehrere deutsche Streifenwagenbesatzungen nahmen der Polizei zufolge die Verfolgung in Frankreich auf. Das Auto sei jedoch so schnell gewesen, dass es die Polizei nicht einholen konnte.

Die unbekannten Täter hatten den Angaben zufolge mitten in der Nacht zum Donnerstag den Geldautomaten einer Bank in Bad Krozingen (Breisgau-Hochschwarzwald) gesprengt. Daran seien mindestens zwei Personen beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Neben dem silbernen Fluchtfahrzeug sei laut Zeugen ein weiteres dunkles Auto in Richtung des benachbarten Staufen weggefahren. Auch dieses Auto konnte die Polizei zunächst nicht auffinden.

Wie viele Täter es insgesamt waren, konnte die Polizei nicht sagen. Noch unklar sei auch, wie viel Geld sie erbeuteten. Am Gebäude der Bank entstand der Polizei zufolge erheblicher Sachschaden. Die Anwohner des Anwesens wurden aus Sicherheitsgründen zunächst evakuiert. Verletzt worden sei niemand.

