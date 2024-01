Aktuell Land

Unbekannte sprengen Geldautomat in in Weisweil

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten in Weisweil (Kreis Emmendingen) gesprengt. Mit mehreren Explosionen jagten die Täter den Automaten in die Luft, wie die Polizei mitteilte. Dadurch beschädigten sie neben dem Geldautomaten auch das Gebäude und eine nahe gelegene Haltestelle. Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.