Unbekannte rauben Tankstelle in Heidelberg aus

Zwei Unbekannte haben eine Tankstelle in Heidelberg ausgeraubt und sind anschließend geflohen. Die Täter hatten die Tankstelle am Freitagabend betreten und waren hinter den Tresen zum Kassierer gelaufen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.