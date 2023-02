Aktuell Land

Unbekannte heben Kanaldeckel aus

Unbekannt haben in Eislingen (Landkreis Göppingen) gleich mehrere Schachtdeckel ausgehoben. Auf einer Straße seien am frühen Montagmorgen sieben Kanäle geöffnet worden, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte das bemerkt und die Einsatzkräfte gerufen. Mit einem Brecheisen manövrierten die Beamten die Deckel wieder an ihren Platz. Weil es sich um einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr handelt, sucht die Polizei nach den Tätern.