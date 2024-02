Aktuell Land

Unbekannte Flüssigkeit sorgt für Chaos in Schulzentrum

Eine unbekannte, stark riechende Flüssigkeit hat in einem Schulzentrum in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) für einen Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst gesorgt. Die Flüssigkeit wurde am Dienstag im Flur des Schulzentrums auf dem Boden gefunden, wie die Polizei mitteilte. Der Unterricht im entsprechenden Teil des Schulzentrums wurde vorsorglich beendet. Betroffen waren etwa 400 Schüler und 30 Lehrkräfte.