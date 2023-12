Aktuell Land

Unbekannte Flüssigkeit schränkt Bahnverkehr in Stuttgart ein

Eine unbekannte Flüssigkeit hat am Freitagnachmittag in Stuttgart den Stadtbahn-Verkehr eingeschränkt. Passanten haben die Flüssigkeit an der Haltestelle Marienplatz bemerkt. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt und Bahnen konnten die Haltestelle bis zum späten Nachmittag nicht anfahren, wie die Feuerwehr mitteilte.