Unbekannte attackieren 21-Jährigen mit Schlagstock

Zwei Unbekannte haben einen 21-Jährigen in einem Stuttgarter S-Bahnhof angegriffen und schwer verletzt. Am späten Mittwochabend sei es in der S-Bahn zu Streitigkeiten zwischen den beiden Unbekannten und dem Opfer gekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 21-Jährige verließ die Bahn an der Haltestelle Schwabstraße, die beiden Täter, die Jugendliche um die 16 Jahre sein sollen, folgten ihm. Am Treppenaufgang sollen sie den 21-Jährigen unvermittelt geschlagen und getreten haben. Mindestens zweimal sollen sie auch mit einem Schlagstock auf den Kopf des Mannes eingeschlagen haben. Die Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Der 21-Jährige wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei sucht Zeugen.