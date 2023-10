Aktuell Land

Umwandlungsverordnung für Mietwohnungen verlängert

Kommunen in Baden-Württemberg können bis 2028 die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in bestimmten Gebieten von einer Genehmigung abhängig machen. Die Umwandlungsverordnung sei vom Kabinett verlängert worden, teilte Wohnungsbauministerin Nicole Razavi (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit. »In der aktuellen Situation angespannter Wohnungsmärkte - insbesondere in den Groß- und Universitätsstädten - kann es notwendig sein, mögliche Potenziale auszuschöpfen, um in bestimmten Gebieten die Bevölkerungsstruktur vor unerwünschten Veränderungen zu schützen.« Es gehe zum Beispiel darum, Mietwohnraum in zentralen Lagen für alle Bevölkerungsschichten erhalten zu können.