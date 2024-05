Umgerüstete Polizeihubschrauber können länger fliegen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wird nach einem Kriminellen gefahndet oder ein vermisster Mensch gesucht, hebt oft ein Polizeihubschrauber ab. Das halbe Dutzend Maschinen der baden-württembergischen Polizeihubschrauberstaffel kann künftig nicht nur länger in der Luft sein, es kann nach Angaben des Innenministeriums auch mehr Gewicht an Bord haben. Denn das Land hat die Umrüstung der Hubschrauber des Typs H145 abgeschlossen, sie fliegen demnach künftig mit Fünfblatt- statt mit Vierblattrotoren.

Laut Ministerium hatte die Staffel die hochmodernen Hubschrauber 2016 in Betrieb genommen. Seitdem seien die von der Polizei »Bussarde« genannten Maschinen an der Rettung von mehr als 500 Menschen beteiligt gewesen, mehrere Hundert Fahndungserfolge seien erzielt worden, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Durch die Umrüstung seien die Vibrationen reduziert und somit die technischen Komponenten haltbarer gemacht worden. Außerdem könne ein Hubschrauber nun 150 Kilogramm mehr transportieren.

Polizeihubschrauber Baden-Württemberg