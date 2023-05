Aktuell Land

Umgekippter Lastwagen sorgt für Vollsperrung auf A81

Ein Lastwagen ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 81 umgekippt und verursachte eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Stuttgart. Dort waren am Mittag zwei Bergungskräne im Einsatz, die alle Spuren in die Richtung belegten, wie ein Polizeisprecher erklärte. Von dort versuchten die Kräne, den Sattelzug aus der Leitplanke zu bergen.