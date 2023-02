Aktuell Land

Umfrage: Personalmangel in Kitas könnte sich verschlimmern

Der Personalmangel in den Kindertagesstätten im Südwesten könnte sich einer Umfrage zufolge noch deutlich verschlimmern. 7,1 Prozent des befragten pädagogischen Personals spielen mit dem Gedanken, das Berufsfeld komplett zu verlassen. Das ergab eine Umfrage der Gewerkschaft Verdi in Zusammenarbeit mit der Hochschule Fulda, die am Freitag in Stuttgart vorgestellt wurde. Demnach erwägen sogar 27 Prozent, die Arbeitszeit zu reduzieren - vor allem wegen der hohen Belastung. Verdi sprach von einem alarmierenden Ergebnis. Auch die Tatsache, dass immerhin 9,3 Prozent sich unter bestimmten Voraussetzungen vorstellen könnten, aufzustocken, sei da eher ein Tropfen auf dem heißen Stein.