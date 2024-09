Umfrage: Nette Kollegen wichtiger als netter Chef

Viele Menschen sehen in einer Umfrage nette Kollegen wichtiger als Bezahlung. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Für Menschen in Baden-Württemberg sorgt nicht nur ein netter Chef für eine Wohlfühlstimmung am Arbeitsplatz, sondern vor allem Kollegen. »Meine Kollegen sind mir wichtiger als der Chef«, sagen im aktuellen Baden-Württemberg Report im Auftrag von Privat.Radio Befragte über ihren Arbeitsplatz. Die große Mehrheit von 84 Prozent der Menschen im Land ist erstmal zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz. Dabei sind 70 Prozent nette Kollegen wichtiger als ein netter Chef. Den empfinden nur 60 Prozent als wichtig für die Zufriedenheit im Job. Und das Verhältnis zu den Kollegen und zum Chef ist nochmal deutlich wichtiger als die faire Bezahlung, das Geld ist nur für 55 Prozent ausschlaggebend für den Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz.

Um den allgemeinen wirtschaftlichen Wohlstand in Baden-Württemberg zu erhalten, wäre eine deutliche Mehrheit, über zwei Drittel (67 Prozent), bereit, auch grundsätzlich mehr zu leisten. Das sagen vor allem die Jüngeren.

54 Prozent würden auch mal eine 6-Tage-Woche für ihre Firma einlegen und 42 Prozent würden sogar unbezahlte Überstunden machen, wenn im Betrieb Not wäre. Beim Geld hört die Solidarität mit dem Arbeitgeber aber auf. 86 Prozent wären auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht bereit, auf Lohn oder Gehalt zu verzichten.

Privat.Radio ist ein Zusammenschluss der privaten Radiosender im Land. Für den »Baden-Württemberg Report« hat das Marktforschungsinstitut Kantar zwischen dem 9.9. und 15.9. 1050 Menschen ab 16 Jahren befragt. Der Report ist den Angaben zufolge repräsentativ für die Bevölkerung in Baden-Württemberg ab 16 Jahren.