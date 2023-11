Aktuell Land

Ulmer verschlafen Anfangsphase im Eurocup

Nach einer in der ersten Halbzeit enttäuschenden Leistung hat der deutsche Basketball-Meister ratiopharm Ulm eine Niederlage im Eurocup kassiert. Der Bundesligist verlor am Mittwoch 75:86 (24:51) bei U-BT Cluj-Napoca und verpasste es, an den heimstarken Rumänen in der Tabelle der Gruppe B vorbeizuziehen. Nach sechs Spielen haben die Ulmer weiterhin vier Siege auf dem Konto.