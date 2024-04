Aktuell Land

Ulmer Münster wird wieder auf 102 Metern geöffnet

Nach Sanierungsarbeiten wird der Hauptturm des Ulmer Münsters am 1. Mai wieder bis zu einer Höhe von 102 Metern für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Das teilte das evangelische Pfarramt Münster Ost in der Nacht zum Sonntag mit. Der Turm war zwei Jahre lang nur bis zu einer Höhe von 70 Meter begehbar. Nach der Freigabe am 30. April soll ein Treppenlauf stattfinden, den das Team des Einsteinmarathons organisiert.