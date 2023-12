Aktuell Land

Ulm startet Projekt für bessere Betreuung nach K.o.-Tropfen

Wer in Ulm unfreiwillig K.o.-Tropfen verabreicht bekommen hat, soll ab dem 1. Januar 2024 eine bessere Betreuung erleben. In einem Projekt mit der Stadt werde das Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Ulm künftig bei Verdacht auf K.o.-Tropfen Zusatzuntersuchungen durchführen, teilte das Universitätsklinikum am Donnerstag mit. Diese seien gerichtsverwertbar. Das Land unterstützt das Projekt »Kampf dem K.O.« mit 375.000 Euro.