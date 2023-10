Ulm startet mit Sieg gegen Trento in EuroCup

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Ulmer starteten mit einem 8:0-Auftakt furios, verfehlten danach aber sieben Würfe aus dem Feld nacheinander. Im zweiten Viertel punkteten die Gastgeber nach Ballgewinnen häufig durch Schnellangriffe, Georginho führte Ulm bei seinem Debüt zur 42:38-Halbzeitführung.

Nach der Pause setzte sich die Mannschaft von Trainer Anton Gavel immer wieder ab, eine Acht-Punkte-Führung Ende des dritten Viertels war die bis dato höchste der Partie. Im Schlussabschnitt behaupteten die Ulmer ihren Vorsprung. Der in der zweiten Hälfte stark aufspielende Dakota Mathias besorgte zwei Minuten vor Schluss mit seinem dritten Dreier die entscheidende 77:66-Führung. Insgesamt kam Mathias auf 18 Punkte.

Die Ulmer sind ein Dauergast im EuroCup, das neunte Jahr in Serie nehmen die Schwaben am Wettbewerb teil. In der vergangenen Spielzeit schaffte es die Gavel-Truppe ins Viertelfinale. Am Mittwoch greift mit den Veolia Towers Hamburg das zweite deutsche Team in den Wettbewerb ein.

Statistiken zum Spiel

EuroCup-Tabellen