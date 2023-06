Aktuell Land

U-Haft wegen Brandstiftung und versuchtem Mord

Ein 41-Jähriger soll versucht haben, ein Haus mit mehr als ein Dutzend Bewohnern in Ulm in Brand zu stecken - nun ist er dafür in Untersuchungshaft gekommen. Ein Ermittlungsrichter erließ den Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung in Tateinheit mit versuchtem Mord in mehreren Fällen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.