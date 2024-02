Aktuell Land

TVB Stuttgart verpflichtet Kreisläufer Slaninka

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart hat als Reaktion auf die vielen Verletzungen am Kreis Martin Slaninka verpflichtet. Der 34-Jährige kommt vom HSC Suhr Aarau aus der Schweiz zu den Schwaben und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende, wie der Club am Freitag mitteilte. Schon am Sonntag soll Slaninka im Duell mit der HSG Wetzlar sein Debüt für den TVB feiern.