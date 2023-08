TVB-Handballer wollen sich steigern

Bitte aktivieren Sie Javascript

Vor dem Saisonstart des TVB Stuttgart hat Geschäftsführer Jürgen Schweikardt vor überzogenen Erwartungen an Neuzugang Kai Häfner gewarnt. »Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, Kai alleine wird uns nicht 20 Prozent besser machen. Jeder Spieler muss sich steigern«, sagte Schweikardt (43) am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch erhofft sich der Club natürlich einen Schub von dem Handball-Nationalspieler, der beim schwäbischen Bundesligisten für zwei Jahre unterschrieben hat.

»Wir glauben vor allem, dass er mit seiner Routine in den entscheidenden Phasen der Mannschaft weiterhelfen wird. Er ist ein wichtiges Puzzleteil für uns, um noch stabilere Leistungen zu bringen«, sagte Schweikardt über den 34 Jahre alten Rückkehrer, der bereits in der Saison 2006/07 für die Stuttgarter spielte. Häfner zeichne insbesondere die Ruhe im Angriff aus.

Als Saisonziel hat sich der Bundesligist Platz zehn gesetzt. »Es ist sehr ambitioniert, das wissen wir. Aber wir glauben auch dran, dass viele Mannschaften, die vor uns waren, auf ähnlichem Niveau waren wie wir«, sagte Schweikardt. In der vergangenen Saison hatte der TVB als 15. das Saisonziel Platz 12 verpasst. »Wir wissen, dass wir eine deutliche Steigerung drauflegen müssen, um das Ziel zu erreichen. Wir wollen aber auch versuchen, an dem Ziel zu wachsen«, sagte der Geschäftsführer.

Erster Gegner am Freitag (20.00 Uhr) sind die Füchse Berlin, die als Favorit in die Partie gehen. »Wir haben richtig Lust auf die neue Saison, das spürt man in der Mannschaft. Sie wird sicherlich alles versuchen. Aber am Ende entscheiden es natürlich die Füchse mit ihrer Leistung«, sagte Schweikardt. Anfang Mai hatten die Stuttgarter die Füchse überraschend 32: 28 besiegt.

