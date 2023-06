Aktuell Land

Tsitsipas führt Feld beim Stuttgarter Tennis-Turnier an

Der Grieche Stefanos Tsitsipas tritt als topgesetzter Spieler beim ATP-Tennisturnier in Stuttgart an. Nach seinem Viertelfinal-Aus bei den French Open in Paris erhält der Weltranglisten-Fünfte für die mit 795.730 Euro dotierte Rasenveranstaltung auf dem Weissenhof vom 12. bis 18. Juni eine Wildcard und startet als Nummer eins. »Der Weissenhof ist ein Club mit viel Tradition und ich freue mich schon darauf, hier in der nächsten Woche meine Vorbereitung auf Rasen zu starten«, sagte Tsitsipas in einer Mitteilung des Veranstalters vom Donnerstag. Im vergangenen Jahr erreichte der 25-Jährige auf dem Stuttgarter Killesberg das Viertelfinale.