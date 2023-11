TSG vor Augsburg: Baumann verlängert: Berisha fällt aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

Torhüter und Kapitän Oliver Baumann geht bei der TSG 1899 Hoffenheim in seine zweite Dekade. Der 33-Jährige hat seinen Vertrag vorzeitig bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Derweil trübt der Ausfall von Nationalspieler Mergim Berisha - ausgerechnet vor der Bundesliga-Partie bei seinem Ex-Verein FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) - die Stimmung bei den Kraichgauern. Der 25 Jahre alte Stürmer hat im Training eine schwere Knieverletzung erlitten.

»Er ist heute in München, da wird weiter diagnostiziert. Er fällt aber definitiv für das Spiel aus und bis auf Weiteres«, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Donnerstag. Berisha war nach dem Saisonstart für etwa 14 Millionen Euro Ablöse aus Augsburg zur TSG gewechselt, konnte sich bisher aber keinen Stammplatz erkämpfen und hat noch kein Tor erzielt. Anfang des Jahres hatte Berisha unter Hansi Flick seine beiden ersten Länderspiele für Deutschland gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) bestritten. Im Angriff bei der TSG sind derzeit Wout Weghorst und Maximilian Beier gesetzt.

Nach Augsburg fahren die Hoffenheimer, bei denen auch Robert Skov, Pavel Kaderabek und Florian Grillitsch angeschlagen fehlen, als bisher auswärtsstärkstes Team. 15 Punkte hat die TSG als Tabellensechste bisher in der Fremde gesammelt, zu Hause allerdings nur drei.

Verlassen kann sich die Mannschaft von Matarazzo auch in dieser Saison auf seinen starken Stammkeeper. Dementsprechend groß ist die Zufriedenheit darüber, dass man weiter mit Baumann planen kann. Für Geschäftsführer Alexander Rosen ist der frühere Freiburger »nicht nur Identifikationsfigur und Rekordspieler unseres Vereins, sondern auch ein Vorbild und Musterprofi, der mit seinen konstant starken Leistungen ein absoluter Erfolgsgarant für die TSG war und ist«.

Baumann selbst begründete die Vertragsverlängerung in einer Clubmitteilung unter anderem so: »Ich bin in Hoffenheim zum deutschen Nationalspieler gereift und habe hier unter anderem bereits international in der Europa League und Champions League gespielt. Ich finde bei der TSG beste Voraussetzungen, um mich nach wie vor sportlich weiterentwickeln zu können.«

Im deutschen Nationalteam ist Baumann zwar schon länger Ersatztorhüter, hat aber noch kein Länderspiel bestritten. »Grundsätzlich werden auf diesem Level nie Geschenke verteilt«, sagte Matarazzo bei einer Pressekonferenz zur Baumanns Situation im Nationalteam. »Für mich ist er ein herausragender Torwart in der Bundesliga. Ich bin sehr froh und dankbar, ihn hier zu erleben. Jeder Tag mit Olli macht einfach Spaß.«

Baumann war 2014 vom SC Freiburg in den Kraichgau gekommen. Mit bislang 342 Pflichtpartien ist er Rekordspieler der Hoffenheimer. Und mit insgesamt 437 Bundesliga-Einsätzen liegt er unter den noch aktiven Profis auf Platz drei: Nur Manuel Neuer (480 Spiele) und Thomas Müller (451) vom FC Bayern München haben mehr Einsätze vorzuweisen.

»Der Verein ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen, ich fühle mich hier nicht nur von den Verantwortlichen, sondern auch den Fans enorm wertgeschätzt«, sagte Baumann weiter.

TSG-Mitteilung

Baumann-Porträt auf TSG-Homepage