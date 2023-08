Aktuell Land

Trumpf-Laser bei Stuttgart soll wieder strahlen

Der Laser des Maschinenbauers Trumpf aus Ditzingen (Kreis Ludwigsburg), der in der Nacht zum Dienstag für Aufsehen sorgte, soll am Donnerstagabend wieder strahlen. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Aktion soll am Freitag- und Samstagabend wiederholt werden, jeweils ab Sonnenuntergang und etwa bis Mitternacht - gutes Wetter vorausgesetzt.