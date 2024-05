Aktuell Land

Trotz Fahrverbots am Steuer erwischt: Schlüsseleinbehalt

Gleich zweimal innerhalb einer Stunde hat die Polizei in Eislingen (Kreis Göppingen) einen Mann angehalten, der trotz eines Fahrverbots am Steuer saß und schließlich seinen Autoschlüssel einkassiert. Kontrolliert wurde der 28-Jährige am Freitag zunächst, weil er nicht angeschnallt war, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach konnte er den Beamten seinen Führerschein nicht zeigen, weil dieser nach seiner Aussage bei der Führerscheinstelle Göppingen lag. Der Mann hatte von der Behörde ein mehrmonatiges Fahrverbot wegen eines anderen Verstoßes auferlegt bekommen.