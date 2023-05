Aktuell Land

Trio nach Attacke in Heilbronn in Bayern festgenommen

Nachdem sie in Heilbronn einen Mann in einem Auto geschlagen haben sollen, sind drei Verdächtige in Bayern festgenommen worden. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Ein 25-Jähriger wurde am Mittwoch in München festgenommen, tags darauf seine beiden 41 und 21 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen durch eine Sondereinheit in einer Wohnung in Haar (Kreis München). Das Trio soll Anfang Mai einen jungen Mann körperlich angegangen, verletzt und bedroht haben, nachdem dieser zu den Männern in eine Geländelimousine gestiegen war. Die Verdächtigen sollen während der Fahrt mehrere Tausend Euro gefordert haben, die das Opfer nicht aufbringen konnte. Die Hintergründe der Tat würden noch ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin.