Aktuell Land

Trinkwasserverbrauch in Baden-Württemberg steigt wieder

Die Menschen in Baden-Württemberg verbrauchen wieder mehr Trinkwasser. Jeder Einwohner entnahm im Jahr 2019 im Schnitt rund 125 Liter am Tag aus dem öffentlichen Leitungsnetz. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag zum Weltwassertag am 22. März mit. Miteinberechnet ist dabei das Leitungswasser, das im Haushalt beim Waschen, Kochen und für die Toilette verbraucht wird sowie der Wasserverbrauch im Kleingewerbe wie beispielsweise bei Friseuren und Handwerkern.